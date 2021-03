L’Agence européenne de l’espace publie une photo interactive satellitaire du Maroc et de l’Espagne

L’Agence européenne de l’espace (ESA) a récemment publié une carte interactive a l'aide d'une photo satellitaire de la zone de la Méditerranée entre le Maroc et l’Espagne. Le détroit de Gibraltar y est présenté grâce à des images capturées lors de la mission Copernicus Sentinel-2.

L’ESA rappelle que Copernicus Sentinel-2 est une mission à deux satellites. «Chaque satellite est équipé d’une caméra haute résolution qui photographie la surface de la Terre dans 13 bandes spectrales», explique l’agence, qui a entrepris cette mission «pour suivre les changements dans la façon dont les terres sont utilisées et pour vérifier la santé de la végétation».

Accessible sur son site, la carte permet en effet de zoomer pour voir la pleine résolution de l’image, ou encore de cliquer sur les cercles qui y sont représentés pour en savoir plus sur les caractéristiques de certaines zones séparant les deux pays. On y voit aussi les ferries traversant le Détroit.

«Cette image en fausses couleurs, capturée le 28 octobre 2020, a été traitée de manière à inclure le canal proche infrarouge. Ce type de combinaison de bandes de Copernicus Sentinel-2 est le plus couramment utilisé pour évaluer la densité et la santé des plantes, car les plantes réfléchissent le proche infrarouge et la lumière verte, tout en absorbant le rouge», explique l’ESA, ajoutant que les terres denses en végétations apparaissent en rouge vif.

«Les plans d’eau, tels que la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, apparaissent en bleu foncé ou noir tandis que les eaux troubles, telles que celles visibles sur la côte espagnole (…) apparaissent en cyan ou en bleu clair», souligne l’ESA, expliquant ce phénomène par les «eaux chargées de résidus et sédiments s’écoulant des rivières vers la mer».

Les images permettent aussi de voir plusieurs villes en gris, comme Tanger et son port «qui se trouve à seulement 27 km de la pointe sud de l’Espagne». Tétouan et la vallée de Martil peuvent être vues aussi.

Ces images sont présentées dans le cadre du programme vidéo Earth from Space.