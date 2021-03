Sahara occidental : Une tribune de Nasser Bourita dans un journal ghanéen irrite le Polisario

Une tribune publiée, il y a quelques jours, par le quotidien ghanéen Daily Graphic et signée par Nasser Bourita, a irrité le Front Polisario. Ainsi, selon l’agence Algérie Presse service (APS), la représentation diplomatique du mouvement séparatiste a fait du forcing pour publier une mise au point dans le même média.



Le Front assure dans son deoit de réponse que la question du Sahara occidental est «un problème de décolonisation non résolu, en suspens au niveau de l'ONU depuis 1963, et traité chaque année par la Commission de décolonisation des Nations unies en tant que telle».



Tout en dénonçant l'accord de normalisation conclu en décembre entre le Maroc et Israël et la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, qualifiée de «regrettable, unilatérale et hâtive», le mouvement séparatiste a pointé une décision qui «a violé la charte et les résolutions de l'ONU, y compris les résolutions du Conseil de sécurité que les Etats-Unis avaient approuvées». La mise au point reprend aussi plusieurs arguments soutenant la thèse du Front Polisario.

A rappeler que le Ghana, où le Front Polisario dispose d'une «ambassade», reconnaît la «République arabe sahraouie démocratique» depuis août 1979. L'eventuel basculement de ce allié africain du Polisario inquiète à Tindouf et Alger.