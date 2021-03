Les salariés d’Akhbar Al Yaoum ne reconnaissent pas la décision «illégale» de fermeture

Au lendemain de l’annonce de l’arrêt de publication du quotidien d’Akhbar Al Yaoum par une annonce au nom de l’entreprise éditrice, les salariés du journal ont indiqué ne pas reconnaître une décision unilatérale et «illégale». Ce lundi, ils ont affirmé dans un avis informatif maintenir leur travail ainsi que la publication du titre.

La déclaration attribuée aux propriétaires de la société éditrice Media 21 est, selon les salariés «invalide» et «incorrecte», car publiée «par une personne qui n’a aucun lien avec l’institution éditrice d’Akhbar Al Yaoum». «La directrice de la société et actionnaire majoritaire, Asma Bouachrine, n’a pour l’heure apporté aucune clarification ou information aux journalistes et aux équipes salariées, de manière légale à travers l’avocat de l’entreprise», précise encore le communiqué.

Les équipes rédactionnelles et techniques ont par ailleurs exprimé leur regret face à ce qui se passe «et qui porte un coup aux lois encadrant ce métier». Ils ont rappelé que «les journalistes, techniciens, administrateurs et travailleurs de Medias 21 se déresponsabilisent entièrement de la fausse déclaration, qui a également été publiée sur une page Facebook attribuée au fondateur du journal, Taoufik Bouachrine, et qui n’a aucun lien juridique avec l’entreprise».

«En conséquence, nous informons l’opinion publique que nous travaillons de manière normale et que Akhbar Al Yaoum sera publié et que les liens avec ses lecteurs sont maintenus.» Salariés Media 21

Dans un autre registre, ils ont annoncé que «le bureau syndical du journal mène sa bataille légitime en suivant les procédures légales, pour garantir aux travailleurs leurs droits, leurs salaires et leurs indemnités pour toutes les années travaillées».