Maroc : Déclaration de solidarité avec Abdeslam Ouaddou

Plus de 40 acteurs de la société civile, enseignants, entrepreneurs et cadres ont signé une déclaration de solidarité avec l’ancien international marocain Abdeslam Ouaddou, en protestation contre «les préjugés et l’attaque médiatique systématique qui le vise». Dans leur déclaration collective, les signataires ont fustigé les pratiques de certains médias pour leur «manque de professionnalisme et d’objectivité», lorsque l’ancien Lion de l’Atlas a annoncé son soutien à la candidature de Kheir-Ediine Zetchi au bureau exécutif de la FIFA.

«Une question sur l’élection des structures de la FIFA (la Fédération internationale de football association) s’est transformée en une question politique, dans laquelle le patriotisme a servi les objectif des partis qui pêchent en eaux troubles et profitent de la rente du sport marocain en l’absence totale de toute réalisation», ont dénoncé les signataires.

Pour eux, «l’exploitation des questions qui ont le consensus du peuple marocain, en particulier la question du Sahara marocain» pour régler «des différends internes ou des comptes personnels étroits» a érigé certains en «clergé» du patriotisme au Maroc.

Les signataires rappellent qu’en tant qu’entraineur, Ouaddou «a mis son expertise à la disposition de son pays» et s’est confronté à la corruption qui lui a fermé toutes les portes.

Ils affirment enfin leur fierté «de tout ce qu’Abdessalam Ouaddou a fait pour la patrie», à commencer par «son port du maillot de l’équipe nationale, puis sa présence permanente dans des actions caritatives au profit des nécessiteux, ou en se tenant aux côtés de son pays pendant la crise sanitaire du nouveau coronavirus».