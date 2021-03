Maroc : Jood lance une campagne contre la mendicité des enfants

L’association Jood mène une campagne nationale de communication et de sensibilisation contre l’exploitation des enfants par les adultes dans la mendicité. Lancée depuis le 10 mars, cette initiative vise à «faire prendre conscience de l’ampleur de ce phénomène et de ses conséquences sur des enfants innocents», a annoncé l’ONG dans un communiqué. L’objectif est aussi d’inciter les citoyens à prendre conscience de l’impact qu’a le fait de réduire ou d’amplifier le phénomène en donnant l’aumône.

En effet, l’association avertit que cette donation «contribue à entretenir des réseaux qui exploitent ces enfants et les poussent vers un avenir chaotique». «Cette exploitation inhumaine d’enfants innocents représente une réelle violation des droits de l’enfant et doit cesser», plaide l’ONG.

Dans le cadre de la première partie de cette mobilisation, un court-métrage a été réalisé, avec la participation bénévole des comédiennes Khadija Assad et Hind Saadidi. Intitulé «Chouk Lemhanna» et réalisé par Youness Raki, ce film de 11 minutes met en image «la réalité de la vie de ces enfants qui sont poussés à la mendicité et leur dérive». Il a été diffusé le 14 mars lors du journal télévisé de 2M.