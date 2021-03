Madrid démantèle le grand réseau de trafic de cocaïne, dirigé par un Marocain

La police espagnole a démantelé, récemment, «la plus grande organisation de distribution de cocaïne» à Madrid, dirigée par un Marocain. Selon un communiqué de la police publié dimanche et cité par l’agence Reuters, une Ferrari rouge d'une valeur de 250 000 euros et un arsenal d'armes comprenant des revolvers et une épée japonaise ont été saisis, alors que 12 membres de ce gang de drogue ont été arrêtés.

Dans un raid, la police espagnole a ainsi saisi quelque 700 000 euros en espèces, des armes ainsi que 20 voitures de luxe. Un «avocat spécialisé dans la drogue» a exercé des fonctions juridiques pour l'organisation, y compris le blanchiment d'argent, précise-t-on. Le chef du gang, originaire du Maroc, assurait la liaison entre les gangs de drogue en Colombie, au Maroc, en Espagne et dans le nord de l'Europe, précise le communiqué.

Les membres du réseau vivaient dans des propriétés de luxe mais n'avaient aucun signe d'emploi légal. Ils utilisaient des noms de code pour désigner d'autres membres de l'organisation ou des appartements utilisés pour stocker la cocaïne.

Une vidéo de la police a montré des agents en train de retirer un sac plein d'argent d'un compartiment caché dans le plafond d'un appartement lors d'un raid, poursuit Reuters qui précise que la police espagnole a collaboré avec ses homologues colombiens sur cette opération.