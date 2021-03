L'Arabie saoudite décrète la fin du système de la Kafala

L’Arabie saoudite s'est lancée, depuis dimanche, dans la mise en œuvre de l'initiative d'amélioration de la relation contractuelle, une mesure destinée à mettre fin au système de la Kafala. Selon des sources médiatiques, la nouvelle mesure réformant ce système de parrainage des travailleurs étrangers, permet ainsi une «plus grande flexibilité» pour ces derniers, dans leur relation avec leurs employeurs saoudiens.

Le ministère saoudien des Ressources humaines et du développement social a annoncé, en novembre dernier, une réforme du droit du travail avec le lancement de l'initiative qui abolit le système de Kafala. Elle cherche à soutenir la vision du ministère en créant un marché de l'emploi attrayant, en responsabilisant et en développant les compétences, et en développant l'environnement de travail.

L'initiative prévoit ainsi plusieurs services, comme le changement d’un emploi sans avoir besoin de l'approbation de premier employeur. Le travailleur bénéficie du service selon un ensemble de conditions. Il doit notamment faire partie de l'emploi professionnel expatrié soumis au système du travail et de passer 12 mois avec un premier employeur à partir de son arrivée en Arabie saoudite.