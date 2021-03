Covid long : Le vaccin entraîne une légère amélioration des symptômes, selon une étude

Les vaccins contre le nouveau coronavirus peuvent entraîner une légère amélioration globale des symptômes, avec diminution de l'aggravation des symptômes, notamment chez les personnes atteintes de Covid long. Dans une nouvelle étude observationnelle, mais pas encore évaluée par les paris, 44 participants vaccinés ont ainsi été évalués après la vaccination avec 22 participants non vaccinés appariés.

Les patients initialement hospitalisés pour COVID-19 ont été recrutés de manière prospective, avec un suivi clinique à 3 mois (juin-juillet 2020) et 8 mois (décembre 2020-janvier 2021) après l'admission, expliquent les chercheurs. Ainsi, «les participants qui ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech ou Oxford-AstraZeneca entre janvier et février 2021 ont été identifiés et appariés 2:1 (en termes de symptômes sur 8 mois) avec des participants du même groupe des non vaccinés», ajoutent-ils. La plupart de ces patients étaient «très symptomatiques de Long Covid à 8 mois (82% dans les deux groupes avaient au moins 1 symptôme persistant) comme la fatigue (61%), l'essoufflement (50%) et l'insomnie (38%)».

Mais selon l’étude, «il n'y a pas eu d'aggravation significative des paramètres de qualité de vie ou de bien-être mental avant et après la vaccination». «Près des deux tiers (27) ont signalé des effets systémiques transitoires (<72 heures) (y compris fièvre, myalgie et maux de tête)», font-ils remarquer.

When compared to matched unvaccinated participants (n=22), those who had receive a vaccine (n=44) had no worsening of symptoms. This is reassuring for people with long covid thinking about getting a vaccine. (2/) — Prof. Akiko Iwasaki (@VirusesImmunity) March 14, 2021

Ainsi, par rapport aux participants appariés non vaccinés du même groupe, ceux qui ont reçu un vaccin ont présenté une «légère amélioration globale des symptômes de Covid long, avec une diminution de l'aggravation des symptômes (5,6% vaccinés contre 14,2% non vaccinés) et une augmentation de la résolution des symptômes (23,2% vaccinés vs 15,4% non vaccinés)», se félicitent-ils.

L'étude suggère que la réception d'une vaccination avec un vaccin à ARNm ou un vecteur adénoviral n'a pas été associée à une aggravation des symptômes de Covid Long, de la qualité de vie ou du bien-être mental. «Les personnes présentant des symptômes prolongés de la Covid-19 doivent être vaccinées comme le suggèrent les directives nationales», concluent les chercheurs.