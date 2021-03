Tenue du premier Forum des compétences marocaines en Afrique à Abidjan

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger (MRE) a organisé, dimanche en présentiel et en virtuel depuis Abidjan, le premier Forum des compétences marocaines en Afrique. Placé sous le thème «Les compétences marocaines résidant en Afrique au service du développement du continent», ce forum a connu la participation de 145 cadres, chercheurs et entrepreneurs marocaines provenant de plus d'une douzaine de pays africains.

De par la variété et le nombre important des profils et cadres marocains ayant participé à la rencontre, celle-ci a offert l'occasion de discuter des moyens à même de favoriser le transfert d’expertise et de connaissances dans plusieurs domaines porteurs et stratégiques pour le Maroc. Cet événement a également permis d'informer les compétences marocaines résidant en Afrique des opportunités qu'offre le Maroc pour le développement de partenariats avec les secteurs public et privé et les universités et centres de recherche.

Les participants ont, en outre, pu découvrir plusieurs dizaines de compétences marocaines opérant dans nombre de secteurs à grande valeur ajoutée et dans la recherche scientifique dans le secteur privé mais aussi au sein d’importantes organisations mondiales.

Intervenant à cette occasion, la ministre déléguée chargée des MRE, Nezha El Ouafi a assuré que son département tient à hâter la réalisation du plan de mobilisation des compétences résidant à l'étranger. Elle a ajouté que ce premier forum en Afrique s'intègre dans cette dynamique ainsi que dans la continuité des événements consacrés à la mobilisation des compétences marocaines qui excellent dans les quatre coins du monde, dont le premier forum des compétences MRE d’Asie, organisé en novembre dernier.

Plus tôt dans la journée, le ministère délégué chargé des MRE a initié une rencontre d'information et d'échanges au profit des Marocains résidant en Côte d'Ivoire. La veille, le département ministériel a organisé un guichet unique mobile pour les services administratifs au profit de la diaspora marocaine en Côte d'Ivoire, une première en Afrique.