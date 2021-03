Le Maroc devient membre du bureau exécutif de l'Union cycliste internationale

Le Maroc a été élu, dimanche au Caire, membre du Bureau exécutif de l'Union cycliste internationale (UCI) pour la région Afrique, lors des travaux de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de cyclisme (CAC).

L'élection du Maroc, qui a été représenté par le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi, a eu lieu en présence du ministre égyptien de la Jeunesse et des sports, Achraf Sobhi, le président de l'UCI, David Lappartient, et le Président de la CAC, Wajih Azzam. A cette occasion, le Marocain Lahcen Khorsi a été élu en tant que membre du bureau exécutif de la CAC, tandis que l'Egyptien Wajih Azzam a été réélu à la tête de l'organisation africaine.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Belmahi a exprimé sa satisfaction pour cette réalisation importante qui témoigne de la confiance accordée par les fédérations africaines au Maroc et à son rôle dans le soutien de ce sport, notamment dans le continent africain. Il a également jeté la lumière sur les efforts de la FRMC pour fournir un soutien technique et logistique aux pays africains frères et amis et mettre à leur disposition les compétences humaines et l'expérience dont jouit le royaume.

De son côté, le président de la CAC a félicité le Maroc pour cette réalisation, saluant le développement qu'a connu le sport marocain grâce à la haute sollicitude que Sa Majesté le Roi n'a eu de cesse d'accorder à ce domaine. Il a également exprimé son soutien à la candidature du Maroc pour accueillir les Championnats du monde de cyclisme en 2025.