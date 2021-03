Le journal Akhbar Al Yaoum met la clé sous la porte, les journalistes dans le désarroi

L’entreprise éditrice du quotidien arabophone Akhbar Al Yaoum, Media 21, a annoncé ce dimanche l’arrêt définitif de la publication, mettant ainsi fin à 14 ans de publication du journal. Dans un communiqué, les éditeurs expliquent leur décision après «trois ans de calvaire de cette institution médiatique, commencé avec l’arrestation de son directeur de publication, Taoufik Bouachrine, de son rédacteur en chef, le journaliste Soulaimane Raïssouni, et de la journaliste Hajar Raïssouni, en plus de Afaf Bernani».

La même source a rappelé aussi «le harcèlement continu» qui a imposé un embargo publicitaire du journal, en plus du «refus des institutions publiques de s’acquitter des cotisations financières censées permettre le fonctionnement». Les éditeurs ont critiqué notamment «la décision du gouvernement El Othmani et du ministre de la Communication de priver Akhbar Al Yaoum de son droit légitime au soutien public, à l’instar de toutes les autres institutions médiatiques marocaines, dans le cadre de l’appui pour contrer les impacts de la pandémie du nouveau coronavirus» après la suspension de l’impression et de la distribution des supports dans leur version papier.

La direction de la société éditrice a par ailleurs annoncé que les rémunérations des employés seront versées en priorité avant les autres créanciers, lors de la liquidation de Media 21.

Des ex-membres de l'équipe pointe d'autres motifs

Mais d’anciens journalistes et responsables de la publication voient dans cette fermeture du journal la conséquence des erreurs de gestion des propriétaires. Ancien directeur de publication ayant succédé à Bouachrine, Younes Masskine a déclaré «le silence en un tel moment est plus proche d’un faux témoignage que d’une sagesse ou d’une courtoisie». Pour lui, le journal «n’a pas été tué par la crise ou les restrictions liées à la crise sanitaire. Tout cela était vrai et réel, mais pas au point d’en faire la cause directe de la fin d’une expérience médiatique de cette taille», a-t-il regretté.

«Le journal a été débranché par une décision volontaire et explicite.» Younes Masskine

Jusqu’au 20 octobre 2020 au moins, date à laquelle l’entreprise a décidé d’évincer Younes Masskine, ce dernier a estimé que «le journal avait toutes les garanties de survie et de continuité». «Depuis que j’ai pris la direction financière et administrative en avril 2020, les salaires de tous les employés ont été intégralement payés, ainsi que l’essentiel des compensations des collaborateurs et environ un tiers des commissions des agents commerciaux, et nous avions espoir que les arriérés seraient réglés, la reprise de l’impression et le lancement de nouveaux produits numériques devant compenser la baisse des ventes», avait-il encore souligné sur sa page Facebook.

Les choses seraient restées ainsi, jusqu’à ce qu’«une décision ait été rendue soudainement», évinçant Younes Masskine de son poste, parallèlement au gel du soutien au journal par le gouvernement. «Une machine a été lancée pour amputer le journal et licencier certains de ses employés en le dépouillant de ses outils de travail les plus basiques».

Pour d’autres journalistes ayant travaillé à Akhbar Al Yaoum, les raisons présentées par la société éditrice ne seraient que l’arbre qui cache la forêt. «La date du mardi, présentée par les éditeurs comme échéance mettant fin à la publication, est en réalité celle où le délai donné par le parquet à l’entreprise, pour désigner un nouveau directeur de publication à la tête du journal, arrive a expiration», ont-ils soutenu.

Le syndicat de la presse monte au créneau

Cette décision brusque a également été dénoncée par le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), qui a exprimé sa surprise face à cette annonce faite unilatéralement par l’entreprise éditrice du journal. Dans un communiqué publié dimanche soir, le syndicat a fustigé une mesure «brusque et prise sans aucun préavis». Essayant de trouver des explications tenables, le SNPM a indiqué n’avoir eu comme retour que des raisons financières «qui, comme on le sait de près et de loin, servent plutôt de prétexte pour avorter les droits des salariés qui ont fait des sacrifices pendant ces trois dernières années pour maintenir en vie la publication».

Dans ce sens, le syndicat a insisté que jusqu’à ce dimanche 14 mars, le travail au sein d’Akhbar Al Yaoum a suivi son cours normal. A l’annonce des éditeurs du titre, les salariés ont protesté contre la décision, tout en reprochant à l’entreprise de ne pas s’être acquittée des salaires impayés ainsi que de la situation sociale des équipes.

«L'administration a continué à refuser tout appel a négocier dans le cadre d’un dialogue avec ses employés.» SNPM

Le syndicat a annoncé, par ailleurs, suivre «toutes les procédures légales pour garantir aux salariés leurs droits, leurs salaires et leurs indemnités sur toutes leurs années travaillées».