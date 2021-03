Maroc : Prolongement de la suspension de plusieurs vols internationaux

Les autorités marocaines ont prolongé jusqu’au 10 avril la suspension des vols internationaux depuis et vers certains pays. Prévue le 21 mars, la levée de cette mesure a été ainsi repoussée pour la Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse et la Turquie, mais aussi la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban et le Koweït.

Une annonce du transporteur aérien Air Arabia a confirmé ce maintien, à travers la prorogation de suspension des vols de l’entreprise. Pour sa part, l’ambassade de Belgique à Rabat a aussi confirmé la mesure, auprès de la RTBF.

«La 10 avril correspond à la date théorique de fin de l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis mars 2020. Celui-ci prévoit un couvre-feu nocturne jusqu’à mi-mars», a indiqué la représentation.