Cinéma : Sofia Alaoui remporte le César du meilleur court-métrage

La réalisatrice franco-marocaine Sofia Alaoui a remporté, vendredi soir, le César du meilleur court métrage pour «Qu'importe si les bêtes meurent», produit avec l’aide du Centre cinématographique marocain (CCM).

"Maman, je ne te remercierai jamais assez d'avoir toujours cru en moi quand tout le monde se demandait ce que j'allais devenir" ?



Sofia Alaoui rend hommage à sa mère en acceptant le #César2021 du Meilleur Court métrage pour "Qu'importe si les bêtes meurent" pic.twitter.com/6dYGJ1hrgi — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 12, 2021

Sofia Alaoui a raflé le prix du meilleur court métrage lors de la 46e cérémonie des Césars, organisée à l'Olympia, par l'Académie des arts et techniques du cinéma. Le film «Deux» de Filippo Meneghetti a quant à lui remporté le César du meilleur premier film.

Produit par la société Jiango films!, «Qu’importe si les bêtes meurent» raconte en langue amazighe l’histoire d’Abdellah, un jeune berger et son père, qui assistent à la mort de leurs bêtes dans les hautes montagnes de l’Atlas. Abdellah doit s’approvisionner en nourriture dans un village commerçant à plus d’un jour de marche. Avec son mulet, il arrive au village et découvre que celui-ci est déserté à cause d’un curieux événement qui a bouleversé tous les croyants.

Sorti en 2019, le court-métrage a participé à la compétition internationale du festival de Sundance, aux Etats-Unis (janvier-février 2020), remportant le grand prix du jury.

Le film a également participé à la compétition officielle du Festival international du film de court-métrage de Clermont-Ferrand (février 2020), le plus grand rendez-vous du film de court métrage dans le monde, avant de participer au Festival national du film de Tanger (février-mars 2020), puis au Festival international du court-métrage de São Paulo (août 2020) et au Festival International du Film Francophone de Namur (octobre 2020).

Après les Césars, «Qu’importe si les bêtes meurent» sera présent en avril 2021 à l'Académie des Oscars.