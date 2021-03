Phosphate marocain : La commission du commerce des Etats-Unis donne raison à Mosaic

La Commission du commerce international des Etats-Unis (USITC) a déterminé, jeudi, que les Etats-Unis sont «matériellement lésés en raison des importations d'engrais phosphatés» en provenance du Maroc et de Russie.

Dans un communiqué de presse publié sur son site Internet, l'agence fédérale fournissant une expertise commerciale aux pouvoirs législatif et exécutif aux Etats-Unis, a annoncé que le département américain du commerce «émettra des ordonnances de droits compensateurs sur les importations d'engrais phosphatés» des deux pays.

Cette décision intervient après que le département américain du commerce a lancé une enquête en 2020 pour déterminer si la procédure dans ces pays recevait des subventions injustes. Cette enquête a été ouverte après que le producteur américain de phosphate concentré et de potasse Mosaic a déposé des requêtes en juin 2020.

«La décision d'aujourd'hui confirme notre conviction que le commerce équitable est la pierre angulaire d'une économie américaine saine et que les agriculteurs américains bénéficieront d'une industrie américaine des engrais plus compétitive», a déclaré Mosaic dans communiqué, cité par Progressive Farmer.

«Cette décision intervient malgré les arguments présentés par le groupe OCP démontrant qu'il n'y a pas de fondement à de telles obligations, ainsi que des voix significatives opposées à la pétition de Mosaic de toute l'agriculture américaine - distributeurs, associations et coopératives - et élus au Sénat et Chambre des représentants», a déclaré pour sa part le groupe marocain OCP, dans un communiqué de presse publié jeudi.

Pour mémoire, l’OCP avait déjà annoncé qu’il pourrait envisager d'arrêter les exportations d'engrais aux Etats-Unis si le Département du commerce du pays impose un droit antisubventions sur ses importations.