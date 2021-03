Le Conseil national du PJD convoqué à une session extraordinaire

Le bureau du Conseil national du Parti de la justice et du développement (PJD) a décidé de convoquer ses membres pour une session extraordinaire, qui se tiendra les samedi et dimanche 20 et 21 mars, à dix heures. Annoncée dans un communiqué relayé par le site du parti, cette rencontre portera sur l’examen de la demande de démission du président du Conseil national du PJD, Driss El Azami El Idrissi, ainsi que «les derniers développement politique» au niveau national et «prendre les positions nécessaires à leur égard».

Cette annonce intervient au lendemain de la décision d’Abdelilah Benkirane de se retirer du parti. Jeudi, le Conseil du gouvernement présidé par Saadeddine El Othmani, également secrétaire général du PJD, a voté le projet de loi relatif à l’autorisation d’exploiter le cannabis à des fins industrielles et thérapeutiques. Le prédécesseur d’El Othmani a précédemment menacé de quitter la formation, si le texte est approuvé par les élus de la Lampe au Parlement.

La tenue du conseil se réfère à l’article 28 de la loi fondamentale de la formation islamiste, ainsi que l’article 85 du règlement intérieur et à l’article 80 de celui du Conseil national.