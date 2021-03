Médias : Les formations au cœur d'une réunion du CNP avec des responsables de supports nationaux

La commission de la formation, des études et de la coopération du Conseil national de la presse (CNP) a organisé, mardi, une rencontre avec les directeurs de publication et les rédacteurs en chef des supports nationaux, tenue par visioconférence. Un communiqué du CNP, parvenu à Yabiladi ce vendredi, indique que des représentants de plusieurs médias nationaux et régionaux écrits, électroniques et audiovisuels, ont participé à ce webinar.

Mahtat Rakas, président de la commission a ainsi dressé le bilan des programmes de formation au profit des journalistes dans les différentes régions du royaume et ce, sur l’année glissante décembre 2019-décembre 2020. Pendant cette rencontre, Hamid Saadani, membre du CNP, a partagé l’évaluation des différentes activités en mettant l’accent sur les axes du nouveau programme entrepris au début de l’année 2021.

Le Conseil a également annoncé de nombreuses initiatives prévues cette année 2021 en termes de formation généraliste et thématique, notamment celles qui seront réalisées en partenariat avec des organismes nationaux et étrangers. «Le but est de faire bénéficier les journalistes marocains de formations diverses et spécialisées dans différents domaines», précise le communiqué.

Dans ce cadre, les membres du Conseil ont annoncé le lancement d’une série de séances de formation, qui vont de la «couverture des élections» et «rôle et mission des institutions élues» à «l’éthique et la déontologie».

Le président de la commission de la formation, des études et de la coopération a, par ailleurs, rappelé la poursuite de la formation concernant l’intégrité territoriale et le renforcement des connaissances auprès des journalistes bénéficiaires.

«La rencontre s’est distinguée par la richesse du débat et par plusieurs propositions qui vont dans le sens d’une communication efficace et efficiente entre les professionnels du secteur de la presse et le Conseil national de la presse», conclut le communiqué.