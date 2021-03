Rabat : L'Algérien Kheïreddine Zetchi se retire de la course pour le conseil de la FIFA

Alors qu’il avait saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne (Suisse) pour invalider son exclusion de la course et avait obtenu gain de cause, l’Algérien Kheïreddine Zetchi a finalement retiré sa candidature au Conseil de la FIFA. «Le président de la fédération algérienne de football (FAF) a choisi la voie de la sagesse en décidant de retirer sa candidature», indique un communiqué de la FAF.

«Entre le rejet de sa candidature, le 26 janvier 2021, par l’organe chargé de l’examen des candidatures de l’instance du football internationale, et sa réhabilitation, par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne le 5 mars 2021, Monsieur Khireddine ZETCHI n’a pu effectuer sa campagne électorale convenablement et défendre ainsi les chances de l’Algérie de figurer au sein du Conseil de la FIFA.» FAF

Dans une déclaration à la presse, relayée ce vendredi par l’agence allemande DPA, Aboud Salah-Bey, conseiller du président de la FAF et son porte-parole a expliqué que Kheïreddine Zetchi «a pris cette décision car tout a été décidé à l’avance». Il a ainsi accusé des parties «en Algérie et à l'étranger» d’avoir «affaibli Zetchi en s'adressant à la FIFA pour rejeter son dossier de candidature». Et d’annoncer que «des organes algériens enquêteraient sur cette affaire».

La candidature du président de la FAF a été largement suivie au Maroc, notamment suite au soutien apporté par l’international Abdeslam Ouaddou qui a suscité des réactions polarisées et parfois insultantes, notamment sur les réseaux sociaux.

Avec le retrait de Kheïreddine Zetchi et du président de la Fédération Équato-guinéenne de Football, Gustavo Ndong Edu de la course, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lakjaa a été élu, ce vendredi, membre du Conseil de la FIFA.