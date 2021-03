Les Israéliens résidant au Maroc ont voté pour la première fois depuis un bureau installé à Rabat

Des israéliens ont voté, pour la première fois jeudi, depuis les bureaux de vote installés au Maroc et aux Emirats arabes unis. Ils participent ainsi aux élections législatives israéliennes qui se dérouleront, le 23 mars prochain, dans l’Etat hébreu. Selon Times of Israel, le vote a également eu lieu en Jordanie, en Serbie, aux États-Unis, au Japon et au Vietnam, entre autres. Le média relaye aussi une vidéo du Comité central des élections de l’opération de vote ayant eu lieu dans la capitale marocaine Rabat.

On voit ainsi un ressortissant israélien salué le chargé d’affaires du bureau de liaison israélien au Maroc, David Govrin, avant de présenter son passeport et se rendre dans l’isoloir. Le comité décrit ainsi les «premières élections» depuis «le bureau de représentation dans la capitale du Maroc».

Début mars, des médias hébreux ont annoncé que les Israéliens résidant à l’étranger doivent voter entre le 10 et le 12 mars, dans des bureaux installés à l’étranger, annonçant des urnes installées pour la première fois aux Emirats arabes unis, à Bahreïn ainsi qu’au Maroc.

Le nombre d’Israéliens installés à l’étranger et qui participeront à cette opération varie entre 550 ressortissants basés à New York et 4 en République dominicaine. Le dépouillement des bulletins de votes se fera en Israël, le soir du jour du scrutin prévu le 23 mars.