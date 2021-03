Covid-19 : AstraZeneca se défend, son vaccin Covishield suspendu dans au moins 10 pays européens

Le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, qui fait face à une deuxième polémique, s’est défendu hier, après qu’une dizaine de pays ont annoncé suspendre l’utilisation de son vaccin, développé avec l’Université d’Oxford, contre le nouveau coronavirus. Un porte-parole d’AstraZeneca a déclaré que la société est au courant de la décision de l’Agence nationale de la santé danoise et l'Agence européenne du médicament qui enquêtent actuellement sur les effets indésirables potentiels liés au vaccin.

«La sécurité des patients est la priorité absolue d’AstraZeneca. Les régulateurs ont des normes d’efficacité et de sécurité claires et strictes pour l’approbation de tout nouveau médicament, y compris le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca», a-t-il assuré dans un communiqué relayé par CNBC. «La sécurité du vaccin a été largement étudiée dans les essais cliniques de phase III et les données examinées par des pairs confirment que le vaccin est généralement bien toléré», a-t-il ajouté.

Cette semaine, pas moins de 10 pays européens ont annoncé la suspension de l'utilisation du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca et l'Université d'Oxford. Le Danemark, la Norvège et l'Islande ont ainsi arrêté l'utilisation de Covishield, produit par le Serum Institue of India (SII), évoquant des craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées. D’autres pays, comme l'Autriche, l'Italie, la Roumanie et le Luxembourg ont également suspendu son utilisation. Pour sa part, la Thaïlande a retardé ce jeudi l’utilisation du vaccin par précaution.

Hier, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré que le vaccin d'AstraZeneca peut être utilisé malgré l'enquête sur des caillots sanguins, concluant que «les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur ses risques». Jusqu’au 9 mars, 22 cas de thrombose avaient été signalés pour plus de trois millions de personnes vaccinées dans l’Espace économique européen.

A rappeler que Covishield est également utilisé au Maroc, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination anti-Covid19. Pour le moment, aucun cas grave ou effet secondaire du même genre n’ont été signalés par les autorités sanitaires marocaines.