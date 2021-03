Covid-19 : Niveaux élevés d’efficacité du vaccin Novavax contre les variants anglais

Développé par Novavax Inc, un nouveau vaccin contre le nouveau coronavirus a montré une efficacité de 96.4% contre les formes légères et modérées de la souche originale. Il a également donné des résultats probants sur les variants, présents au Royaume-Uni et en Afrique du Sud ou des essais sont en cours.

Jeudi, un communiqué de la société a également annoncé que l’analyse de son vaccin en Afrique du Sud a montré une efficacité de 55,4%, dans une région où la grande majorité des souches sont de typeB1.351. Dans les deux essais, NVX-CoV2373 «a démontré une protection à 100% contre les formations graves, y compris pourles hospitalisations et les décès», a indiqué le laboratoire.

«Nous sommes très encouragés par les données montrant que le NVX-CoV2373 a non seulement fourni une protection complète contre les formes les plus graves de maladie, mais a également considérablement réduit les maladies légères et modérées dans les deux essais. Surtout, les deux études ont confirmé l’efficacité contre les souches variantes.» Stanley C. Erck, président Novavax

Revenant sur les détails de ce processus, Novavax a indiqué avoir eu recours à plus de 15 000 volontaires âgés de 18 à 84 ans, dont 27% de plus de 65 ans. «L’efficacité était de 96,4% (IC à 95%: 73,8, 99,5) contre la souche de virus d’origine et de 86,3% (IC à 95%: 71,3, 93,5) contre le variant B.1.1.7 / 501Y.V1 circulant au Royaume-Uni (post hoc)», selon le communiqué. Le critère principal d'efficacité a démontré une efficacité globale du vaccin de 89,7% (IC à 95%: 80,2, 94,6).

Ces données devront servir à soumettre le vaccin à l’autorisation des agences de régulation dans le monde. Le laboratoire a affirmé que les tests «ont montré que le vaccin est bien toléré, avec de faibles niveaux d’effets indésirables».