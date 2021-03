Cinq établissements universitaires verront le jour à Guelmim-Oued Noun

Cinq établissements universitaires seront réalisés dans la région de Guelmim-Oued Noun pour un budget de plus de 160 millions de dhs (MDH), a annoncé le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha.

Ces cinq établissements universitaires, qui seront réalisés dans le cadre de partenariats avec le conseil et la wilaya de la région et les conseils provinciaux, vont permettre une mise à niveau de l’élément humain et contribuer au développement de la région, a affirmé le ministre lors d’une réunion à l’Ecole supérieure de technologie de Guelmim, organisée en marge de sa participation à la réunion de coordination régionale sur la mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 relative au système d’enseignement et de formation.

Il a précisé que deux établissements seront construits à Guelmim, à savoir l’Ecole nationale de commerce et de gestion et la faculté d’économie et de gestion, alors que les trois autres structures universitaires verront le jour à Sidi Ifni (Ecole nationale des sciences appliquées), Assa-Zag (faculté multidisciplinaire) et El Ouatia dans la province de Tan-Tan (Ecole supérieure de technologie), selon un communiqué de son département.

Après avoir souligné l’importance de l’amélioration de la gouvernance, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de réussir les partenariats pour l’exécution de ces chantiers durant les trois prochaines années. Il a également insisté sur l’intégration dans le marché de l’emploi des lauréats de la région et de la formation continue des ressources humaines, outre la diversification et l’enrichissement de l’offre pédagogique par de nouvelles filières concernant en particulier les domaines des NTIC.

Cette réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du secteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Khalfaoui, et du président de l’université Ibn Zohr d’Agadir, Abdelaziz Bendo.