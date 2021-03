Les avocats français de Maati Monjib déposent une plainte à Paris

L’affaire de l'arrestation de Maati Monjib s’internationalise. Ses deux avocats français William Bourdon et Vincent Brengarth annoncent avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile près le tribunal judiciaire de Paris, des chefs de «harcèlement moral», «atteinte à la liberté individuelle par des personnes exerçant une fonction publique» et «mise en danger de la vie d’autrui». La défense justifie le dépôt de la plainte en France par la «nationalité française» de leur client.

Les deux pénalistes rappellent, dans un communiqué parvenu à Yabiladi, que Monjib a été condamné le 27 janvier 2021, à un an de prison ferme «suite à une audience tenue le 20 janvier 2021 hors sa présence puisque ni lui, ni ses avocats, n’avaient été convoqués». Ils dénoncent par ailleurs «les conditions dans laquelle est intervenue la condamnation» de l’historien «en parfaite violation des règles de la procédure pénale marocaine».

Les avocats précisent que certains membres de la famille Monjib «font également l’objet d’une seconde procédure tout aussi arbitraire, en vertu de laquelle il est détenu depuis le 29 décembre 2020». Et de conclure en invitant «les autorités françaises de venir en aide à ce ressortissant qui a par ailleurs décidé d’entamer une grève de la faim depuis le 4 mars afin de dénoncer l’injustice dont il est victime».

Pour rappel, Me Bourdon avait déjà déposé, en novembre 2016, une plainte au nom de son client Maati Monjib contre le site le360.ma pour «diffamation et affirmations mensongères suite à plusieurs articles dénigrant l'intéressé et des membres de sa famille».

Le célèbre avocat parisien comptait parmi ses clients marocains le prince Moulay Hicham dans l’affaire qu’il opposait au journaliste Ali Amar, Zakaria Moumni dans le différend judiciaire l’opposant à Abdellatif Hammouchi et le sahraoui Naâma Asfari du groupe des détenus de Gdim Izik.