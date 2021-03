Abdelilah Benkirane annonce son divorce avec le PJD et plusieurs leaders du parti

L'ancien chef du gouvernement et ex-secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane. / DR

L’ancien chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane a fini par mettre ses menaces à exécution, après l’adoption par le gouvernement ce jeudi du projet de loi 13-21 relatif à l'usage légal du cannabis au Maroc. Dans une lettre manuscrite publiée sur sa page Facebook, l’ex-secrétaire général du PJD a ainsi annoncé qu’il «met fin» à ses relations avec plusieurs ministres et ex-ministres de sa formations politiques et à leur tête l’actuel chef du gouvernement.

Il cite ainsi Saadeddine El Othmani, Mustapha Ramid, Aziz Rebbah et Mohamed Amekraz, en plus de l’ancien ministre Lahcen Daoudi, mais aucune femme ministre du PJD. Dans sa lettre, Abdelilah Benkirane précise aussi qu’il «gèle son adhésion au Parti de la justice et du développement».

Début mars, Abdelilah Benkirane avait menacé de geler son adhésion au parti si le secrétariat général de la formation politique approuvait ce projet de loi, et de quitter le PJD si ses élus de la formation politique votent ce texte au Parlement. Sa réaction a encouragé d’autres membres du parti à réagir, comme Hassan Hamourou, membre du Conseil national du parti qui a déclaré qu’il partage la même position.

Pourtant, son successeur à la tête du PJD, Saadeddine El Othmani lui a rendu visite, mardi, pour assouplir sa position quant à ce texte de loi, dont il est l’un des fervents opposants au sein du parti. Dans une déclaration accordée ce jeudi à Yabiladi, Abdelilah Benkirane avait annoncé l’échec de cette démarche. «Ma position est toujours la même et je ne reculerai pas», a-t-il assuré.