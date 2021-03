Cyclisme sur piste : 8 médailles dont une en or pour le Maroc aux Championnats africains

L’équipe nationale de cyclisme a remporté huit médailles (1 en or, 2 d’argent et 5 de bronze) dans le cadre de la première journée des Championnats africains de cyclisme sur piste qui se tiennent actuellement dans la capitale égyptienne Le Caire.

La médaille d’or de l’équipe nationale a été glanée par le coureur-cycliste Mohammed Najib Sanbouli dans l’épreuve du scratch (juniors), tandis que Fatima Zahra Hayani s’est adjugée la médaille d’argent dans la course scratch (Dames/séniors), outre une de bronze dans la course contre la montre.

Quant à la sélection nationale séniors, composée de Mohsen El Kourji, Houcine Essebahi, Achraf Deghmi et Hassan Majdoubi, elle a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve de la poursuite par équipes.

Dans la même épreuve (juniors), les coureurs-cyclistes Mohammed Najib Sanbouli, Ayoub Faad, Elyass Sekkiny et Iliass Hasnany ont décroché la médaille de bronze.

Chez les dames (poursuite par équipes), le Maroc a remporté la médaille d’argent grâce aux coureuses Fatima Zahra Hayani, Fatima Zahra Benzekri, Noura Sihamoud et Hakima Barhraoui et une autre de bronze à la faveur des cyclistes Fatima Zahra Hayani, Fatima Zahra Benzekri et Hakima Barhraoui. Les cyclistes juniors, Ayoub Faad, Elyass Sekkiny et Youssef Lamzouq ont remporté aussi la médaille de bronze dans l’épreuve de la vitesse par équipes

Ces championnats d’Afrique font partie des étapes qualificatives pour le Championnat du monde de la discipline qui se déroulera en Belgique.