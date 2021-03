La gestion du Maroc de sa campagne de vaccination saluée par la Banque mondiale

Ferid Belhaj, vice-président pour la région MENA à la Banque mondiale et Mohamed Benchaaboun. / DR

Le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à la Banque mondiale a salué, mercredi à Rabat, le Maroc pour sa «gestion exemplaire» de la campagne de vaccination en cours. Ferid Belhaj, qui s'est entretenu avec le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaaboun, a souligné à cette occasion, l'intérêt de la Banque mondiale de renforcer son soutien aux efforts de développement économique et social du Maroc, indique le ministère dans un communiqué.

Il a également fait part de la disposition de la Banque mondiale à apporter son appui, tant technique que financier, aux différents chantiers de réformes prioritaires engagés par le Royaume du Maroc, selon la même source.

Pour sa part, Mohammed Benchaâboun a rappelé les chantiers de grandes envergures qui sont en cours de mise en place par le gouvernement sous les hautes orientations du roi Mohammed VI, à savoir la relance de l’économie portée par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, la réforme du secteur public et la généralisation de la couverture sociale. Il a saisi l’occasion de cette réunion pour inviter la Banque mondiale, de par son expertise, à soutenir les efforts du gouvernement dans ces domaines prioritaires.

A l'issue de cette rencontre, les deux responsables ont réaffirmé leur engagement et volonté commune pour réussir l'organisation des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), prévues à Marrakech, en octobre 2022.