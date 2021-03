L'OCP lance le Fonds Damane Tamayouz pour faciliter l'accès au financement

Le Groupe OCP a annoncé, jeudi, le lancement d'un dispositif financier inédit qui s'appuie sur la création d'un Fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) baptisé Fonds Damane Tamayouz pour faciliter l'accès au financement des entreprises de son écosystème, particulièrement les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). Entièrement souscrit par OCP, ce fonds, d'une taille de 125 millions de dirhams (MDH) et qui pourrait garantir jusqu'à 950 MDH de crédits, permettra aux fournisseurs éligibles du groupe un meilleur accès au financement de leur cycle d'exploitation, indique un communiqué de l'OCP.

Grâce à ce dispositif, ces fournisseurs pourront bénéficier du financement de leurs besoins de trésorerie générés par la réalisation des marchés dès la signature des commandes et ce, jusqu'à 70% de la valeur du marché, explique la même source, ajoutant que ces TPME pourraient également profiter de conditions avantageuses sans présenter de garanties additionnelles.

Le premier bénéficiaire de ce fonds sera l'organisme de financement Finéa, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), spécialisée dans le financement des TPME, qui a signé une convention de partenariat avec le Groupe OCP afin de proposer aux fournisseurs de ce dernier des offres de financements attractives, précise le communiqué.

Finéa peut ainsi recourir au fonds de garantie pour couvrir le risque de contrepartie pris sur le portefeuille des entreprises de l'écosystème OCP et bénéficier de la connaissance du groupe de ses fournisseurs pour une meilleure lecture du risque de crédit. Ce modèle pourrait être élargi à d’autres établissements financiers. Le groupe fait savoir que les crédits couverts par ce Fonds seront d'un montant compris entre 100 000 DH et 15 000 000 DH et seront accordés aux fournisseurs éligibles de l'OCP, au titre du financement de contrats de fournitures de biens ou de prestations de service conclus ou en cours d'exécution.