Covid-19 : Le variant anglais du Sars-CoV-2 est 64% plus mortel, selon une nouvelle étude

Le variant anglais du SARS-CoV-2 est non seulement plus contagieux mais aussi 64% plus mortel que la forme classique du virus, a indiqué une étude publiée mercredi dans la revue médicale BMJ. Ainsi, pour 1 000 cas détectés, le variant anglais provoque 4,1 morts, contre 2,5 pour le coronavirus classique, ce qui signifie un risque accru de décès de 64%, indiquent les auteurs de cette étude cités par l’agence AFP.

«Il y a une haute probabilité que le risque de mortalité soit augmenté par une infection» au variant anglais, écrivent ces chercheurs des universités d'Exeter et de Bristol. Ils se sont basés sur les données de 110 000 personnes testées positives hors hôpital entre octobre et janvier, qu'ils ont suivies durant 28 jours.

La moitié avait été infectée par le coronavirus classique, l'autre par le variant anglais (appelé VOC 202012/01 ou B.1.1.7). Les chercheurs ont comparé la mortalité dans l'un et l'autre des deux groupes (141 décès contre 227), en prenant en compte certains facteurs comme l'âge, le sexe ou l'origine ethnique, et ont estimé que le variant anglais était 64% plus mortel.

Le fait que les participants aient été testés hors hôpital peut être un biais puisque cela tend à sélectionner des cas à plus faible risque. Mais si ces conclusions peuvent être généralisées à l'ensemble de la population, le variant anglais «a le potentiel pour provoquer une mortalité supplémentaire conséquente» par rapport au virus classique, jugent les chercheurs.

«La planification des capacités de soins de santé et les politiques de contrôle nationales et internationales sont toutes affectées par cette constatation, la mortalité augmentant le poids de l'argument selon lequel des mesures plus coordonnées et plus strictes sont justifiées pour réduire les décès dus au SRAS-CoV-2», concluent-ils.