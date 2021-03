Binter Canarias reprend dès avril sa ligne aérienne reliant Agadir à Gran Canaria

La compagnie aérienne espagnole Binter Canarias a annoncé, mercredi, la reprise de deux lignes aériennes reliant les Îles Canaries au continent africain. Ainsi à partir du 19 avril, Binter reprendra ses lignes avec le Maroc et le Sénégal, écrit le média espagnol Preferente.

Ainsi, la compagnie aérienne a prévu, pour le moment, une correspondance avec les aéroports d'Agadir et de Dakar tous les quinze jours, qui auront lieu dans les deux cas le lundi. Les vols décolleront de Gran Canaria à 12h00 pour atterrir à 13h35 avec Agadir. À 14 h 20, ils prendront le vol pour les îles Canaries, où ils atterriront à 16 h 00. La même source précise que les vols seront opérés par un nouvel avion ATR de la compagnie.

«L'entreprise active ces itinéraires après l'amélioration du contexte sanitaire dans les deux destinations et dans le but de contribuer activement au maintien de la connectivité et à la relance touristique et économique des territoires liés», note la même source.