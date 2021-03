Belgique : Le kick-boxeur Jamal Ben Saddik arrêté pour appartenance au crime organisé

Connu dans le kick-boxing professionnel européen, le Belgo-marocain Jamal Ben Saddik a été interpellé à son domicile en Belgique, pour soupçons d’appartenance à une organisation criminelle et vente de cryptophones Sky ECC. Ces derniers sont très utilisés dans le monde du crime organisé, pour envoyer des messages sécurisés et coordonner l’acheminement de cocaïne en Europe ou la préparation d’assassinats.

Dans le cadre de «l’opération sky», le sportif belgo-marocain fait partie de 120 personnes interpellées entre la Belgique et les Pays-Bas. Sa comparution est prévue vendredi et permettra de savoir s’il restera encore maintenu en détention ou non.

Depuis février dernier, la police a réussi à accéder à «des centaines de millions de messages via ce service de cryptographie piraté par la police», a rapporté le site d’information AD. Dans les deux pays, les enquêteurs ont réussi à intercepter en tout 1 milliard de messages suspects.

L’organisation de kick-boxing Glory n’a pas encore communiqué sur cette arrestation, mais cette dernière pourrait lui porter un coup difficile, puisque Jamal Ben Saddik se battrait pour le titre mondial des poids lourds Glory depuis plusieurs années. Il fait partie des boxeurs de la catégorie poids lourd les plus célèbres de ces dernières années, aux côtés de Rico Verhoeven et Badr Hari.