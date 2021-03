France : «L’Anthologie des Ṛṛways» reçoit le Prix coup de cœur des musiques du monde

Une anthologie sur l’art des Rrways, considéré comme un pilier de l’identité amazighe et une composante de l’identité plurielle du Maroc a reçu, mercredi au Musée des Confluences à Lyon, le Prix coups de cœur musiques du monde de l’Académie Charles Cros, qui récompense chaque année les projets mettant à l’honneur la diversité musicale du monde.

«L’Anthologie des Ṛṛways-Voyage dans l’univers des poètes chanteurs itinérants amazighes» a été réalisée par Brahim El Mazned, directeur fondateur de Visa For Music et directeur artistique du Festival Timitar des Musiques du Monde, pour le compte de l’entreprise d’ingénierie culturelle Anya et l’association Atlas Azawan, à l’origine de ce projet.

Ce prix récompense deux ans de travail entre recherches académiques et enregistrements des artistes. Il représente une réelle reconnaissance de l’art des Ṛṛways et de sa capacité, hors des frontières marocaines, à toucher et véhiculer des émotions et des messages.

En mars 2017 déjà, l’Anthologie Chikhates et Chioukhs de l’Aïta avait été récompensée par l’Académie, dans la même catégorie. Cette reconnaissance avait permis aux artistes de l’Aïta de gagner en visibilité et en notoriété, élément qui apparait aujourd’hui, face aux difficultés actuelles que vit le secteur culturel, central.

«Cette année, c’est à un autre pan du patrimoine musical marocain que l’Académie Charles Cros fait honneur à Anya en lui décernant le Prix Coups de Cœur Musiques du Monde», se félicite l’entreprise d’ingénierie culturelle dans un communiqué.

«Par sa spécificité, par son rôle social, par sa richesse enfin, la musique de Ṛṛways fait figure d’exception. L’art des Ṛṛways est un pilier de l’identité amazighe et une composante de l’identité plurielle du Maroc qu’il nous faut aujourd’hui préserver et redynamiser», souligne la même source.

L’Académie Charles Cros, qui fête cette année ses 74 ans, défend depuis 1947 la musique dans son ensemble et ses formes les plus diverses, mettant en avant la nécessité d’en préserver la diversité et les expressions, notamment par la sauvegarde des enregistrements.