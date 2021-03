Irlande : Une ambassade au Maroc, l’ambassadeur d’Algérie nommé en catimini

Avant l’annonce, faite ce mercredi par la diplomatie irlandaise, de la nomination d’un ambassadeur au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie avec résidence à Rabat, l’Irlande a annoncé en octobre dernier la nomination par l’Algérie d’un ambassadeur à Dublin. Mohammed Belaoura, diplomate algérien auprès des Nations unies avait alors présenté ses lettres de créances au président irlandais Michael D. Higgins, selon l’annonce de la diplomatie irlandaise, qui a également été relayée par le site de la présidence irlandaise.

Today, His Excellency Mr. Mohammed Belaoura, the Ambassador of the People’s Democratic Republic of Algeria presented his Letters of Credentials to @PresidentIRL at Áras an Uachtaráin.



