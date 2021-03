Quotient électoral : Le revers de la dernière chance pour ressouder le PJD ?

En perdant la bataille du quotient électoral à la chambre des Représentants, le PJD est resté K.O. debout. Un revers qui a accentué davantage l’ «isolement» des islamistes sur l’échiquier politique. La sidération de la défaite du 5 mars passée, les membres du parti affichent une volonté de resserrer les rangs. Les têtes d’affiche du parti donnent l’impression de jouer la même partition y compris celles et ceux en désaccord avec la ligne politique défendue par le secrétaire général. C'est le cas justement du démissionnaire de la présidence du conseil national du PJD, Driss Azami.

Tous condamnent à l’unisson un «coup d’Etat contre la démocratie» au Maroc après l’adoption du nouveau calcul du quotient électoral sur la base du nombre électeurs inscrits dans une circonscription et non plus sur celui des votants. Ce camouflet aura-t-il l’effet inverse, en facilitant la réconciliation entre les islamistes ?

Abdelali Hamieddine du PJD reste nuancé, concédant auprès de Yabiladi que «ce qui s’est passé pourrait en effet contribuer au rapprochement des vues au sein du parti». Mais le conseiller parlementaire ne cache pas sa «désapprobation» de la conduite des consultations sur ce sujet, sans pointer directement Saad-Eddine El Othmani. «Il fallait au préalable parvenir à un consensus entre les différentes composantes politiques. Et en cas de blocage, il aurait été souhaitable de solliciter l’arbitrage royal avant de présenter les lois électorales au Parlement. Sur un ton pessimiste, il appréhende surtout les conséquences du projet de loi sur la légalisation du cannabis, affirmant qu’il «tombe au mauvais moment pour le parti».

Par ailleurs, Hamieddine n’a pas souhaité confirmer la tenue d’une rencontre de «réconciliation» entre Abdelilah Benkirane et Saad-Eddine El Othmani pour préparer les prochaines élections. En revanche, il a annoncé l'organisation d'une session extraordinaire du conseil national du parti durant ce mois «pour examiner la démission du président et traiter d’autres questions politiques».

Le PJD a toujours bénéficié de l’isolement pour renforcer son unité interne

«Ce n’est pas la première fois que le PJD se dit victime de conspiration ourdie par les autres. Une tactique qui lui a bien réussie lors des élections communales et régionales du 4 septembre 2015 et aux législatives du 7 octobre 2016», constate l’universitaire Omar Cherkaoui. «Le PJD a su transformer l’isolement en un consensus interne. Le discours de victimisation est d’ailleurs la carte pragmatique que la Lampe brandit à chaque rendez-vous avec les urnes. Et s’il n’y avait pas eu le nouveau calcul du quotient électoral, ils auraient agité le projet de loi portant légalisation du cannabis ou la reprise des relations avec Israël pour renforcer leur front interne», estime-t-il.

Concernant l'impact du nouveau calcul du quotient électoral sur les résultats du parti lors des prochaines législatives, Cherkaoui affirme que «mathématiquement, le PJD pourrait figurer sur le podium mais ses chances de rééditer les exploits de 2011 et 2016 sont peu probables. Outre le quotient électoral, il y a le facteur d'usure du pouvoir, et ce après dix ans à la tête du gouvernement», explique-t-il.

Contrairement aux autres grandes formations qui s’appuient notamment sur les notables, le PJD bénéficie d’un solide socle d’électeurs. Le revers du quotient électoral et l'approche des élections législatives pourraient aider le parti à resserer les rangs et remobiliser son électorat. A moins que la normalisation avec Israël qignée des mains de Saadeddine El Othmani, et la légalisation du cannabis à usage thérapeutique ne fasse imploser la première force politique au Maroc.