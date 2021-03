Covid-19 : Le vaccin russe Spoutnik V approuvé par le Maroc

Le Russian Direct Investment Fund (RDIF), fonds souverain créé par le gouvernement de la fédération de Russie a annoncé ce mercredi l'approbation du vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus par le Maroc. Dans un communiqué de presse publié sur le site dédié au vaccin, le fonds a expliqué que Spoutnik V est ainsi «enregistré sous la procédure d'autorisation d'utilisation d'urgence».

«Spoutnik V est l'un des vaccins les plus efficaces et les plus demandés contre le coronavirus au monde. Il est approuvé dans 48 pays et nous apprécions la décision positive de nos partenaires au Maroc», a déclaré Kirill Dmitriev, PDG du fonds souverain russe.

Morocco has become the 48th country in the world to authorize the use of Sputnik V.

