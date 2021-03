James McIntyre nommé à la tête de la future ambassade d’Irlande au Maroc

Le gouvernement de l’Irlande a approuvé, mardi, un certain nombre de nominations d'ambassadeur, sous réserve de l'accord des Etats d'accueil. Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et celui de la défense, Simon Coveney TD, l’exécutif irlandais a approuvé la nomination de James McIntyre au poste du nouvel ambassadeur d’Irlande au Maroc.

Le responsable est, actuellement directeur de la Division Irlande, Royaume-Uni et Amériques au ministère des Affaires étrangères, indique un communiqué publié sur le site de la diplomatie irlandaise. Le responsable sera ainsi ambassadeur au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie, à la tête d’une «nouvelle ambassade créée dans le cadre du programme "Global Ireland – Ireland’s Global Footprint to 2025"», ajoute la même source. L’ambassade au Maroc tout comme le nouveau consulat d’Irlande à Manchester devraient «ouvrir plus tard cette année», conclut le communiqué.

L'annonce d'une nouvelle ambassade d'Irlande au Maroc a été faite en juin 2019. Elle a été confirmée, plus d'un an plus tard, lors d'un tweet posté début septembre par le ministère irlandais des Affaires étrangères à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la célébration de l'établissement des relations diplomatiques entre l’Irlande et le continent africain.

La nouvelle ne manquera pas de mobiliser le lobby de l'Algérie et du Polisario à Dublin. Plusieurs de ses membres se sont relayés, depuis septembre dernier, pour adresser des questions écrites à la diplomatie irlandaise pour l’interpeler sur «le dossier du Sahara occidental» ou encore «la situation des droits de l’Homme» dans la province.

En juillet 2019, le Maroc et l'Irlande avaient décidé de tourner la page de leur différend après plusieurs années de froid diplomatique, aggravé par une audience accordée, un mois plus tôt, par le président irlandais Michael D. Higgins à une délégation du Front Polisario. Le royaume avait alors mobilisé sa diplomatie, notamment parlementaire et ses élus, notamment sahraouis, en dépêchant Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, à la tête d’une délégation à Dublin.

Le 14 janvier dernier, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a reçu trois nouveaux ambassadeurs de pays étrangers, dont l’Irlandais Ralph Victory, qui assure jusque-là la mission d’ambassadeur au Maroc avec résidence au Portugal.