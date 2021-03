Le Maroc choisi par le créateur de Peaky Blinders pour une nouvelle série

Le créateur de la série télévisée britannique Peaky Blinders, Steven Knight a commencé, cette semaine, le tournage d’une nouvelle qui devrait avoir lieu au Maroc. Selon KFTv, la nouvelle série est basée sur le best-seller de l’écrivain Ben Macintyre, intitulé «SAS : Rogue Heroes» et sera livrée à la BBC One. Elle rend compte de la formation de l'unité des forces spéciales, désormais mondialement connue, pendant la Seconde Guerre mondiale et met en vedette Connor Swindells, Jac Allen, Soa Boutella et Dominic West.

Le drame, composé de six épisodes de 60 minutes, ajoute la même source, en précisant que son crérteur a choisi le Maroc pour les scènes se déroulant au Caire et au Moyen-Orient. «Je suis vraiment ravi de rassembler le meilleur d’une nouvelle génération d’histoires remarquables britanniques et internationales. Les personnes qui sont représentées et qui ont fait des choses aussi extraordinaires étaient jeunes, dans la vingtaine, et nous avons la décision folle de choisir des personnes du même âge», confie Steven Knight. «Nous entrons dans ce projet avec un esprit d'aventure et croyons en nos jeunes et talentueux acteurs pour cette période de l'histoire.»

La nouvelle série est dirigée par Tom Shankland avec la production de Stephen Smallwood. Karen Wilson, Martin Haines et Emma Kingsman-L produisent pour la société britannique Kudos aux côtés de Tommy Buln pour la BBC.

KFTv rappelle que le Maroc est souvent utilisé pour les régions du Moyen-Orient et du désert, alors que le pays a lancé des incitations fiscales en 2018 et a accueilli des productions de haut niveau comme «The Old Guard», «Black Widow» et «John Wick 3», conclut le média.