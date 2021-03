Espagne : Plus des deux tiers des djihadistes arrêtés en 2020 de nationalité marocaine

Le gouvernement espagnol a indiqué, cette semaine, que 62% des 37 djihadistes arrêtés en 2020 par les forces et organes de sécurité étaient des citoyens de nationalité marocaine. Dans une réponse à une question adressée par VOX et consultée par Europa Press, l’exécutif a expliqué qu’il s’agit de 23 Marocains, six Espagnols, cinq d'Algérie, deux Syriens et un d'Egypte.

La réponse du gouvernement précise aussi que quatre des 37 personnes n'avaient pas de documents qui leur permettraient de se trouver sur le territoire Schengen. En effet, dans plusieurs questions adressées au gouvernement, le parti d’extrême droite a interrogé le cabinet de Pedro Sanchez sur les «terroristes infiltrés par le biais des réseaux migratoires sur les routes d'arrivée en Espagne». En décembre dernier, Vox avait même soumis deux propositions pour exhorter le gouvernement à déclarer l'arrivée massive d'immigrants irréguliers comme une «situation d'intérêt à la sécurité nationale» et «empêcher les infiltrations djihadistes à travers les flux d'immigration illégale».

Selon les données du ministère de l'Intérieur, les forces et organes de sécurité de l'État ont arrêté 412 personnes liées au terrorisme djihadiste en Espagne dans un total de 230 opérations et ce, depuis 2012 et jusqu’au 1er mars de cette année, rappelle Europa Press.