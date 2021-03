PNUE : Les Marocains ont jeté 3,3 millions de tonnes de nourriture à la poubelle en 2019

L'indice du gaspillage alimentaire pour 2021, publié par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l’organisation WRAP, a indiqué que 3,3 millions de tonnes de nourriture au Maroc n'ont pas été utilisées et ont fini dans les déchets en 2019.

Le rapport a souligné que la part par habitant du gaspillage alimentaire marocain par an atteint 91 kilogrammes, ce qui reste le même qu’en Algérie, en Egypte et en Tunisie. Ce gaspillage est toutefois moins important en Libye, où il atteint 76 kilogrammes.

A l'échelle mondiale, le rapport a confirmé qu'environ 931 millions de tonnes de nourriture, soit 17% de la nourriture totale disponible pour les consommateurs en 2019, se sont retrouvées dans les poubelles ménagères, les détaillants, les restaurants et d'autres services de restauration. Le poids de ces déchets équivaut à près de 23 millions de camions entièrement chargés.

Le rapport montre que la plupart de ces déchets proviennent des ménages, qui éliminent 11% de la nourriture totale disponible au stade de la consommation. Les services de restauration et les points de vente gaspillent respectivement de 5% et 2%. Au niveau mondial par habitant, 121 kg de nourriture sont gaspillés au niveau du consommateur chaque année en moyenne.

Le rapport rappelle que le gaspillage alimentaire a des impacts environnementaux, sociaux et économiques importants. «La réduction du gaspillage alimentaire réduirait les émissions de gaz à effet de serre, ralentirait la destruction de la nature par le détournement des terres et la pollution, améliorerait la disponibilité des aliments, réduirait ainsi la faim et économiserait de l'argent en période de récession mondiale», a déclaré Inger Andersen, Directrice exécutive du PNUE.