Ex-entraîneur néerlandais : «Il faut être dur avec les joueurs marocains» du PSV

Alors que rien ne va entre le Néerlando-marocain Mohammed Ihattaren et le PSV Eindhoven, les médias et analystes des Pays-Bas se sont penchés sur les raisons des embrouilles, surtout après que le joueur a reçu une sanction. Ainsi, dans une déclaration Algemeen Dagblad (AD), l’ancien entraîneur néerlandais et analyste sportif Adriaan de Mos a affirmé que le PSV a eu «trop de problèmes» pendant de l'ère précédente.

Adriaan de Mos a affirmé que le «cas» d'Ihattaren n'est pas isolé, rappelant le cas de Zakaria Bakkali qui a «quitté le bateau du PSV très tôt». «Il faut être dur avec les joueurs d'origine marocaine. Ils le veulent aussi», déclare De Mos, qui considère que «le contraire s'est produit au PSV».

«Ils ont été traités comme des princes. Les exemples sont nombreux», lâche-t-il en citant à nouveau le cas de Bakkali, qui «revenait en voiture avec son père au lieu de prendre le bus des joueurs quand il jouait un bon match».

«De cette façon, vous ne cultiverez bien sûr jamais la dureté et la mentalité nécessaires au plus haut niveau. Vous pouvez maintenant le voir à nouveau», enchaîne-t-il.

Pour l’ex-entraîneur néerlandais, si Ihattaren «ne change pas de comportement rapidement et qu'il continue à travailler avec un agent [Mino Raiola, ndlr] qui ne lui montre pas de miroir, il sera le prochain talent dont nous n'entendrons plus rien».

De Mos suggère au PSV d’embaucher Adil Ramzi, «pas seulement pour Ihattaren car quelqu'un avec son statut et ses antécédents peut également signifier beaucoup pour les autres garçons immigrants». Il propose aussi à ce que le PSV s’inspire de’Ajax qui «comprend beaucoup mieux comment former les joueurs».