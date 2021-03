Emirats arabes unis : Les voyageurs marocains exemptés du confinement obligatoire

Les autorités sanitaires des Emirats arabes unis ont annoncé que les voyageurs d’un groupe de pays, dont le Maroc, sont désormais exempts de la période de confinement exigée à tout nouveau venu sur son territoire, afin de freiner la propagation de la Covid-19. En revanche, les arrivants du royaume comme ceux des pays étant classés dans la liste verte sont tenus de se soumettre à un test PCR à l’aéroport international d’Abu Dhabi, selon un communiqué publié par le ministère émirati de la Culture et du tourisme.

La liste mise à jour comprend le Maroc, l’Australie, l’Arabie saoudite, la Chine, l’Islande, Brunei, le Bhoutan, le Groenland, Singapour, le Kazakhstan, l’Île Maurice, la Nouvelle-Zélande et Hong Kong. La même source a ajouté que la liste des pays et territoires répertoriés sera régulièrement mise à jour en fonction du développement de la situation épidémiologique à travers le monde. Sur cette base, les noms des pays qui se conforment à des normes strictes de sécurité et de santé afin de protéger la communauté locale sont également inclus.

Le ministère précise par ailleurs que ces mesures préventives «s’appliquent aux voyageurs au départ des pays concernés», abstraction faite des nationalités des passagers.