La Commission européenne et le PE enquêtent sur les conditions de vie des temporaires en Espagne

La Commission européenne et le Parlement européen ont décidé d’enquêter sur les conditions de vie des travailleurs temporaires agricoles à Huelva et Almeria. Une annonce faite cet après-midi par Toni Valero, le coordinateur régional du Parti La Gauche Unifiée en Andalousie, dans des déclarations à la chaîne Canal Sur.

«Des milliers d’immigrés marocains, roumains et d’autres pays vivent dans des conditions inhumaines lors de la saison des cueillettes des récoltes dans les deux villes, au vu et au su des autorités locales, régionales et centrales. Ce qui donne lieu à des situations d’abus constantes», a-t-il déploré. Valero a plaidé, par ailleurs, pour une régularisation de ces immigrés en situation irrégulière.

Cette enquête de la CE et le PE est la conséquence d’une initiative lancée conjointement, en novembre 2020, par la section provinciale de Huelva de La Gauche Unifiée, de l’Association multiculturelle Mazagón et l’ONG Almería Acoge (Accueil). «Les travailleurs immigrés vivent dans des campements ruraux, mal desservis et dépourvus du minimum de services de base ou d'installations sociales», soulignent les auteurs de la pétition. Et d’inviter l’Union européenne à apporter «une réponse immédiate et ferme à la situation dans laquelle se trouvent les campements de fortune dans les provinces d'Almería et de Huelva».

Ces campements de fortune des travailleurs temporaires, souvent sans papiers, font parfois l’objet d’incendie. Le dernier en date, qui s’est produit le 19 février, a ravagé les baraques de 800 personnes à Huelva. En juillet, la même région a connu deux autres incendies similaires.