Les exportations marocaines de fruits et légumes vers l’UE augmentent de 9% en 2020

En 2020 et jusqu’en novembre de l’année passée, les exportations de fruits et de légumes frais du Maroc à destination de l’Union européenne (UE) ont atteint à 1,4 million de tonnes, soit une croissance de 9% par rapport à la même période de l’année d’avant. Selon les données mises à jour par Eurostat et repris par la Fédération espagnole des associations de producteurs-exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes (FEPEX), la croissance des achats depuis le Maroc, entre 2010 et 2019, a augmenté de 65%.

En d’autres termes, l’UE «a acheté 778 340 tonnes de légumes au Maroc» en 2020, soit 4% de plus qu’à la même période en 2019. 455 712 tonnes correspondent aux tomates, soit une hausse de 10% par rapport à l’année d’avant. Les haricots verts suivent, avec 125 982 tonnes (+5%) et le piment avec 106 330 tonnes (+4%).

Concernant les fruits, la même source indique que l’UE a importé 610 849 tonnes, soit 18% de plus qu’en 2019, la pastèque étant en tête avec 233 177, soit une hausse de 44% par rapport à 2019. Les agrumes, en particulier l’orange, viennent en second lieu, suivis des fruits rouges, dont les framboises, avec 31 603 tonnes (+9%) et les myrtilles avec 28 816 tonnes (+32%), puis l’avocat, avec 28 379 tonnes (+113%).