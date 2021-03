Maroc : La Banque européenne mobilisée contre les impacts économiques de la Covid-19

En 2020, la Banque européenne d’investissement (BEI) au Maroc a mobilisé 617 millions d’euros (près de 6,7 milliards de dirhams) doublant ainsi ses financements signés par rapport à 2019. Dans le cadre de l’initiative Team Europe, ce montant a été alloué au soutien rapide du Maroc dans sa lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, ainsi que le soutien aux porteurs de projets qui se sont retrouvés avec des contraintes de liquidité.

Au début de la crise sanitaire, la Banque a ainsi fourni au Maroc un premier financement dans le voisinage méditerranéen, sous forme de prêt souverain de 200 millions d’euros (2,1 milliards de dirhams) pour «financer rapidement des fournitures et équipements médicaux d’urgence aux établissements de santé», indique une note d’information. La BEI souligne en effet que ses financements en 2020 ont été «consacrés en priorité au renforcement du système de santé (200 millions d’euros), au soutien aux PMEs agricoles (200 millions d’euros), au renforcement de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) de l’Etat pour fournir des liquidités au secteur privé dans son ensemble (150 millions d’euros) ainsi qu’au secteur automobile (54 millions d’euros)». Un soutien a été apporté aussi aux micro-entrepreneurs, «à travers deux opérations dans le secteur de la microfinance (13 millions d’euros)».

En tant que partenaires de l’Université EuroMed de Fès (UEMF), l’Union européenne (UE) et la BEI ont par ailleurs fait don de 500 000 euros (5,4 millions de dirhams) pour «l’achat de matériels informatiques afin d’assurer la continuité pédagogique durant la pandémie». «Ce montant a permis à 422 étudiant(e)s boursiers de recevoir un ordinateur portable et un modem 4G avec un an d’abonnement pour suivre l’enseignement à distance délivré par l’UEMF», en plus de «l’acquisition d’imprimantes 3D pour produire 1 000 masques médicaux de protection réutilisables destinés aux centres hospitaliers».

Partenaire du Maroc depuis 40 ans, la BEI a précédemment contribué à l’appui de projets déterminants dans les secteurs importants de l’économie marocaine, notamment en termes de soutien aux entreprises, de développement de l’assainissement, les service de santé et d’éducation, mais aussi les énergies renouvelables.