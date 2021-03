L'Egypte organise des vols de rapatriement pour ses citoyens bloqués au Maroc

L'ambassade d'Egypte à Rabat a annoncé, lundi, qu'elle organisera des vols pour rapatrier les Egyptiens et leurs familles bloqués au Maroc, après la décision du royaume de suspendre les vols entre les deux pays. «Egypt Air organisera 3 vols exceptionnels (Casablanca / Le Caire) pour rapatrier les Égyptiens bloqués, leurs familles et les non-Égyptiens se rendant au Caire ou dans d'autres pays via le Caire», a indiqué la représentation diplomatique sur sa page Facebook.

La même source a précisé que ces vols seront organisés le 12, le 17 et le 19 mars, en expliquant que les personnes ayant déjà acheté des billets d’Egypt Air peuvent modifier les dates de leur départ auprès du bureau de la compagnie égyptienne à Casablanca.

L'ambassade a souligné la nécessité pour tous les voyageurs de présenter un test PCR négatif, réalisé 72h avant le vol, excepté les enfants de moins de 6 ans.

Il est rappelé que le Maroc a décidé, le 5 mars, de suspendre les vols en provenance et à destination de l'Egypte, jusqu'au 21 mars, dans le cadre de mesures préventives visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus et ses variants. La liste comprend 26 pays, dont l'Algérie, le Liban, la Norvège, l'Italie et la Belgique.