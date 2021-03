Covid-19 : Feu vert du comité scientifique aux vaccins Johnson & Johnson et Spoutnik V

Le Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination a accordé son feu vert aux vaccins Johnson & Johnson et Spoutnik V. «Dans le cadre des mesures proactives, nous avons recensé les vaccins ayant la même efficacité et sécurité et nécessitant la même logistique que le Maroc peut commander», nous confie ce mardi Moulay Said Afif, président de la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) et membre du comité national technique de vaccination.

Le comité a ainsi opté pour les vaccins de l’entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson et du centre russe de recherche fédéral Galimeya, Spoutnik V. «Le comité a estimé que ces deux vaccins sont efficaces, sécurisés et peuvent être stockés à des températures variant entre 2 et 8°C», poursuit notre interlocuteur, qui précise qu’il s’agit d’un «avis purement scientifique». «Les autorisations, elles, doivent émaner de la Direction du médicament et de la pharmacie», relevant du ministère de la Santé, précise-t-il.

Pour Moulay Said Afif, si les partenaires du royaume parmi les laboratoires «respectent leurs engagements, les choses se dérouleront comme prévu». L’expert rappelle que les populations vulnérables au Maroc «ont déjà été visées et ont reçu soit la première, soit la deuxième dose du vaccin contre la Covid-19», tandis que la situation épidémiologique dans le royaume «s’est améliorée».

Le membre du comité national technique de vaccination souligne aussi que grâce aux mesures préventives mises en place, «seulement 28 souches des variants de la Covid-19 ont été détectés jusque-là au Maroc, grâce au consortium de laboratoires destiné à leur identification». «De plus, le Maroc n’a détecté aucun cas de variant sud-africain ou brésilien, qui sont plus dangereux», rassure-t-il.

Le vaccin développé par Johnson & Johnson, à injection unique, a été approuvé aux Etats-Unis par la Food and Drug administration (FDA). Efficace à plus de 80% contre les formes graves du virus, il l’est toutefois moins contre les formes symptomatiques (66%). Pour sa part, Spoutnik V est approuvé dans plusieurs pays. Son efficacité est évaluée à 91,6%.

Pour le moment, deux vaccins contre la Covid-19 sont autorisés au Maroc. Le royaume a en effet donné son feu vert pour l'utilisation temporaire d'urgence du vaccin Sinopharm contre la Covid-19, le 23 janvier dernier. Quelques jours plus tôt, il avait autorisé l'utilisation d'urgence du vaccin suédo-britannique d'AstraZeneca.