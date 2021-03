Futsal : Les matches amicaux entre l'Argentine et le Maroc annulés suite à un cas positif à la Covid-19

L'équipe argentine de futsal a reporté, lundi, les deux matches amicaux avec l’équipe nationale marocaine, en préparation la Coupe du monde prévue en Lituanie en septembre 2021. Selon l’agence EFE, cette décision a été prise par l'Association argentine de football (AFA) suite à la détection d’un cas positif à la Covid-19 parmi les joueurs argentins.

«Un test positif du joueur Constantino Vaporaki, venu d'Argentine, a contraint à reporter les matches avant que la décision d’annulation ne soit prise», explique EFE, qui rapporte que le ministère marocain de la Santé a également maintenu l'isolement préventif de toute la délégation argentine après la détection du cas positif.

La délégation argentine, composée à la fois de joueurs de la ligue locale ainsi que ceux évoluant en Espagne et en Italie, est logée dans un hôtel et effectue ses entrainements. Le seul joueur qui a été testé positif à Rabat et qui a voyagé au Maroc sans symptômes est en bonne santé et est confiné conformément au protocole sanitaire, conclut l’agence.