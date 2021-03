Maroc : La LNFP dénonce les tweets d'Abdeslam Ouaddou soutenant l’Algérien Zetchi

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a dénoncé, lundi, les tweets d’Abdeslam Ouaddou, qualifiant son soutien au président de la Fédération algérienne de football (FAF) d’«insensé» et «contraire aux valeurs nationales et la morale de chaque composante de la famille du football national». Dans un communiqué, la LNFP a estimé que l’ex-entraîneur du Mouloudia d’Oujda a «choisi des positions hostiles à l'intérêt de sa mère patrie qui l'a embrassé en tant que joueur et entraîneur et qui lui a fait bénéficier de toutes sortes de distinction sportive, ce qui lui a donné un prestige international».

Pour la ligue nationale, Abdeslam Ouaddou s’est tourné contre la famille footballistique marocaine et ce qu’elle lui a offert tout au long de sa carrière. Elle ajoute avoir reçu des messages de dénonciation de la part des clubs nationaux quant à la récente polémique déclenchée par l’ancien international marocain.

Ainsi, la LNFP annonce qu’elle soumet une «pétition» à la Fédération royale marocaine de football, lui demandant de «ne plus permettre» à Abdeslam Ouaddou d'occuper un poste sportif ou administratif au sein du système de football marocain. La même source renouvelle aussi son soutien à Fouzi Lekjaa, président de la FRMF et candidat du Maroc pour les prochaines élections des membres du conseil d’administration de la FIFA.

Dimanche, l’Amicale des entraineurs du Maroc (AEM) a également réagi à cette polémique, créée par l’ex-entraineur du Mouloudia d’Oujda, en affirmant suivre «avec une grande inquiétude» ses tweets.