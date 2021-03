Covid-19 : Le Maroc suspend ses vols avec six pays dont la Norvège, le Liban et le Koweït

Les autorités marocaines ont décidé, ce lundi, de suspendre les vols en provenance et à destination de la Pologne, la Norvège, la Finlande et la Grèce. Selon l’annonce publiée sur la page Facebook de l’Office national des aéroports (ONDA), cette mesure concerne aussi les vols en provenance et à destination du Liban et du Koweït.

La même source ajoute que «les passagers voyageant de ces pays à travers un autre pays sont également concernés» par cette suspension.

Dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus et ses variants, les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols en provenance et à destination d’une vingtaine de pays. Il s’agit ainsi de l’Algérien, l’Egypte, l’Italie, la Belgique, la Turquie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, l’Ukraine, la République Tchèque, l’Australie, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, le Danemark, le Royaume-Uni et le Brésil.

Ces mesures préventives visent principalement la propagation des nouveaux variants du SARS-CoV-2, dont 24 souches ont été détectées au Maroc.