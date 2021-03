Sahara : L’Algérie, l’Afrique du sud et le Kenya se coordonnent pour la réunion du CPS

L’Algérie prépare avec ses alliés la réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine. A cet effet, ce lundi, le président Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu avec ses homologues du Kenya, Uhuru Kenyatta qui assure la présidence tournante du CPS durant ce mois, et de l’Afrique du sud, Cyril Ramaphosa.

Les chefs d’Etat ont «abordé les principales questions inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine (UA) notamment la réunion du Conseil de paix et de sécurité qui se tiendra mardi 9 mars 2021 au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, à laquelle l'Algérie prendra part en tant que membre», indique l’APS.

Par cette mobilisation, Tebboune entend faire pression pour inscrire la question du Sahara occidental à l’ordre jour de la rencontre par visioconférence des quinze composantes du CPS. L’Algérie en est membre jusqu’au 31 mars 2022.

L'occasion également avec cette réunion du CPS de marquer le retour du président algérien sur sur la scène africaine, alors qu'il avait été absent des deux derniers sommets africains pour cause d'hospitalisation en Allemagne.

Les Quinze aborderont demain une «discussion sur la paix durable en Afrique, sur le changement climatique et ses effets sur la paix et la sécurité sur le continent, et le suivi de la mise en œuvre du paragraphe 15 de la décision visant à "Faire taire les armes" du 14e sommet extraordinaire de l’UA de décembre», lit-on dans le document du CPS.