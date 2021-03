Affaire Samuel Paty : La fille de Brahim C. avoue avoir menti sur sa présence au cours

La fille de Brahim C. et élève de l’enseignant Samuel Paty, qui a été égorgé en octobre dernier par un terroriste, a fini par avouer avoir menti dans son témoignage, sur la base duquel son père a appelé à «faire quelque chose» à l’encontre du professeur de Conflans-Sainte-Honorine. Initialement, la collégienne a indiqué que Paty a fait sortir les élèves musulmans de sa classe, pour montrer des caricatures du prophète Mohammed, parures dans Charlie Hebdo. Après avoir protesté, elle aurait été exclue pendant deux jours. Elle a finalement avoué ne pas avoir été présente à la séance d’histoire-géographie ce jour-là.

Avocat de la jeune fille, Me Mbeko Tabula a confirmé cette information du journal Le Parisien à BFMTV. La collégienne aurait agi de la sorte pour camoufler les vraies raisons de son absence, qui seraient dues à un mauvais comportement. Elle a ainsi donné la version de faits que son père a reprise sur les réseaux sociaux, créant la polémique autour du professeur qui a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. L’élève a été mise en examen le 25 novembre 2020.

Les membres de la sous-direction antiterroriste (SDAT) chargés de l’enquête interrogent des camarades de classe et découvrent rapidement que la collégienne a bel et bien été absente ce jour-là, comme indiqué par son enseignant, quelques jours avant l’attentat. Selon les témoignages, Samuel Paty n’a pas demandé aux élèves musulmans de quitter la salle, mais a proposé à ceux qui le souhaitaient de «détourner le regard».

Le Parisien fait savoir aussi que la jeune fille aurait menti «par complexe envers sa sœur jumelle», élève plus assidue et souvent objet de comparaisons avec elle. Pour sa part, Brahim C. a indiqué ne pas avoir remis en question le récit de la collégienne. Dix jours après le cours, Samuel Paty a été tué près de l’établissement où il enseignait. Le père de la collégienne ainsi que le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui ont été mis en examen pour complicité, tandis que trois jeunes collégiens ont été soupçonnés d’avoir aidé à l’identification de l’enseignant.