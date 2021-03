Processus électoral : Le PJD critique les amendements apportés par les représentants

Le parti de la justice et du développement (PJD) a estimé que les amendements apportés par certains groupes parlementaires aux lois électorales constituent de «graves revers qui affectent l'essence du choix démocratique». Dans son discours d'ouverture de la réunion du Secrétariat général de son parti tenue samedi, Saadeddine El Othmani a ainsi souligné que le PJD est un «parti fort» et compte «accepter le défi et continuer avec tous les moyens constitutionnels, juridiques et politiques pour y faire face». Une référence à l’échec de la formation politique de faire tomber l’amendement du calcul du quotient électoral sur la base des électeurs inscrits dans la circonscription et non sur le nombre des voix validées.

Lors de la même réunion, le secrétariat général du parti a salué «la performance générale du groupe parlementaire» du parti, «que ce soit en termes d'assiduité ou en termes d'arguments politiques et juridiques forts et honorables». La même source a assuré que le PJD continuera de «faire face aux tentatives de régression et de contournement de la volonté populaire».

Quant au projet de loi sur le cannabis, la formation politique a plaidé pour l’élaboration d’une étude d’impact» sur le projet de loi, d’«ouvrir un débat public à ce sujet» et d’«élargir les consultations institutionnelles à son sujet».